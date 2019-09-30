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Факти / Спорт

Де дивитися Аталанта — Шахтар

Пряму трансляцію матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Аталантою та Шахтарем покаже телеканал Футбол 1.

Сан-Сиро

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Шахтар зіграє з Аталантою. Матч пройде 1 жовтня у Мілані на стадіоні Сан-Сіро.

Початок матчу о 19.55.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Аталанта — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Аталанта — Шахтар. Початок о 19:55.

Фото: Dreamstime

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