Еліна Світоліна у непростому матчі з китаянкою Яфань Ван пробилася до третього кола турніру у Пекіні.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру China Open 2019.

У другому колі українка у напруженій двосетовій боротьбі здолала китаянку Яфань Ван з рахунком 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Матч тривав 2 години та 11 хвилин, за які Світоліна 6 разів подала на виліт, реалізувала 2 з 6 брейк-поінтів та припустилася однієї подвійної помилки.

Читайте: Світоліна та Ястремська заявлені на Кубок Кремля, який відбудеться у жовтні

У наступному колі українка зіграє з переможницею пари Анастасія Павлюченкова (Росія) – Софія Кенін (США).

Зазначимо, що призовий фонд турніру у Пекіні складає $8,285 млн.

Раніше Даяна Ястремська поступилася у другому колі в Пекіні Кікі Бертенс.