PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Світоліна пробилася до третього кола турніру у Пекіні

Еліна Світоліна у непростому матчі з китаянкою Яфань Ван пробилася до третього кола турніру у Пекіні.

Элина Свитолина

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру China Open 2019.

У другому колі українка у напруженій двосетовій боротьбі здолала китаянку Яфань Ван з рахунком 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Матч тривав 2 години та 11 хвилин, за які Світоліна 6 разів подала на виліт, реалізувала 2 з 6 брейк-поінтів та припустилася однієї подвійної помилки.

Читайте: Світоліна та Ястремська заявлені на Кубок Кремля, який відбудеться у жовтні

У наступному колі українка зіграє з переможницею пари Анастасія Павлюченкова (Росія) – Софія Кенін (США).

Зазначимо, що призовий фонд турніру у Пекіні складає $8,285 млн.

Раніше Даяна Ястремська поступилася у другому колі в Пекіні Кікі Бертенс.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Даяна Ястремская
Ястремська поступилася Бертенс у другому колі в Пекіні
Даяна Ястремська
Ястремська перемогла француженку Гарсію на старті турніру WTA
Даяна Ястремская
Ястремська сенсаційно обіграла Плішкову в Ухані і вийшла до 1/4 фіналу
Элина Свитолина
Світоліна обіграла росіянку Кузнєцову і вийшла до 1/4 фіналу в Ухані
Елина Свитолина
Світоліна вийшла до третього кола в Ухані, обігравши Мугурусу
Елина Свитолина
Світоліній не вистачає однієї позиції, для участі у Підсумковому турнірі WTA
Суперзвездную селфи Федерера с Надалем, Зверевым и другими топ-теннисистами
Суперзіркове селфі Федерера з Надалем, Зверевим та іншими топ-тенісистами
Элина Свитолина
Світоліна та Ястремська заявлені на Кубок Кремля, який відбудеться у жовтні
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка