Новоросійськ атакували дрони: у місті чули стрілянину та вибухи

Російське місто Новоросійськ у Краснодарському краї атакували безпілотники вранці 6 липня.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Атака дронів на Новоросійськ 6 липня: що відомо

За інформацією російських медіа, удар здійснювався одночасно з повітря та з води.

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Кілька годин поспіль у місті лунав сигнал повітряної тривоги, мешканці чули стрілянину та вибухи, активно працювала російська протиповітряна оборона.

Про конкретні наслідки атаки російська сторона поки що не повідомляла.

Також немає офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ щодо цієї операції.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко оголосив про введення обмежень у місті.

Він повідомив, що перекрито рух та заборонено прогулянки на набережній, звідки відкривається вид на гавань та бойові кораблі російського Чорноморського флоту.

Раніше, 5 липня, морські дрони також атакували порт у Новоросійську.

Тоді речник ВМС України Дмитро Плетенчук не спростував, але й не підтвердив атаку морських дронів.

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