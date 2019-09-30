Спортивний магазин фірми Asics став жертвою зловмисників у Новій Зеландії.
Систему безпеки магазину спорттоварів фірми Asics в Окленді (Нова Зеландія) зламали зловмисники.
Внаслідок злому на великих екранах з вітрини магазину кілька годин до відкриття демонструвалися відеоролики порнографічного змісту.
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Керівництво японської компанії звинуватило в інциденті хакерів та вибачилося.
Більшість людей, які проходили повз, були шоковані та обурені побаченим, але були й ті, хто зупинявся поруч з вітринами магазину та дивився фільми для дорослих.
До речі, стало відомо, фанати яких клубів найкраще займаються сексом.
Джерело: New Zealand Herald
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