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Факти / Спорт

Зламали лицьові кістки: на екс-тренера Усика та Кличка напали (18+)

На тренера Джеймса Алі Башира, який раніше тренував українського боксера Олександра Усика, напали.

Зламали лицьові кістки: на екс-тренера Усика та Кличка напали (18+)

Тренер Джеймс Алі Башир, який працює з українцем Владиславом Сіренко, зазнав нападу. Це сталося під час церемонії зважування перед боєм його підопічної Івани Хабазін (20-3, 7 КО) проти американки Кларіссою  Шилдс (9-0, 2 КО).

Башир посварився з командою Шилдс, потім на нього напали, вдаривши ззаду. Особа нападника поки не встановлена.

У Башира переломи лицьових кісток, його госпіталізували. 6 жовтня йому проведуть операцію.

Бій Хабазін і Шилдс скасований.

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Башир раніше також працював з Олександром Усиком і Володимиром Кличко.

До речі, дебют Олександра Усика у надважкій вазі відбудеться проти нідерландця Тайрона Спонга.

Джерело: Tribuna

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