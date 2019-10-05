На тренера Джеймса Алі Башира, який раніше тренував українського боксера Олександра Усика, напали.

Тренер Джеймс Алі Башир, який працює з українцем Владиславом Сіренко, зазнав нападу. Це сталося під час церемонії зважування перед боєм його підопічної Івани Хабазін (20-3, 7 КО) проти американки Кларіссою Шилдс (9-0, 2 КО).

Башир посварився з командою Шилдс, потім на нього напали, вдаривши ззаду. Особа нападника поки не встановлена.

У Башира переломи лицьових кісток, його госпіталізували. 6 жовтня йому проведуть операцію.

Бій Хабазін і Шилдс скасований.

Читайте: Жінка-боксер поцілувала суперницю у губи і отримала ляпаса

Башир раніше також працював з Олександром Усиком і Володимиром Кличко.

До речі, дебют Олександра Усика у надважкій вазі відбудеться проти нідерландця Тайрона Спонга.