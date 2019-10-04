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Факти / Спорт

Жінка-боксер поцілувала суперницю у губи і отримала ляпаса

У Польщі відбувся один з найбільш незабутніх дуелей поглядів перед вечором боксу.

Боксерша поцеловала соперницу

Польська боксер Єва Бродницька влаштувала незабутнє шоу на церемонії зважування перед вечором боксу у Польщі.

35-річна спортсменка з’явилася на процедуру зважування у дуже відвертому купальнику, а під час дуелі поглядів зі своєю суперницею, аргентинкою Едіт Соледад, поцілувала її прямо в губи.

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Едіт миттєво відреагувала і нагородила Бродницьку ляпасом.

Дівчата зав’язали бійку, але охорона їх швидко розняла.

У Бродницької на профіарені 17 боїв та нуль поразок, статистика Соледад — 16-10-1. Бій спортсменок пройде сьогодні, 4 жовтня.

Раніше Факти ICTV писали, що вболівальниця збірної Бразилії вразила американського коментатора під час матчу Кубка світу проти США.

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