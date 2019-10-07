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Факти / Спорт

Роналду перед матчем з Інтером сходив до церкви

Криштіану Роналду відвідав одну з туринських церков перед матчем Серії А проти міланського Інтера.

Криштиану Роналду

Форвард Ювентуса Криштіану Роналду відвідав одну з туринських церков разом зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес.

Це сталося за день до матчу проти міланського Інтера у сьомому турі чемпіонату Італії.

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Пара потрапила в об’єктиви папараці, хоча ретельно уникала камер.

 

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Допис, поширений користувачем @euro_scope

У самому матчі Ювентус обіграв Інтер на виїзді з рахунком 2:1 та очолив турнірну таблицю Серії А.

До речі, Роналду побив рекорд Роббі Кіна за голами у відборі до Євро.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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