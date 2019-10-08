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Факти / Спорт

Час прийшов! Швайнштайгер оголосив про завершення кар’єри

Півзахисник Чікаго Файр Бастіан Швайнштайгер оголосив про завершення кар’єри після закінчення сезону.

Бастиан Швайнштайгер

Легенда мюнхенської Баварії та хавбек Чікаго Файр Бастіан Швайнштайгер вирішив закінчити кар’єру футболіста після поточного сезону.

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35-річний німецький футболіст заявив про це на своїй сторінці у Twitter.

— Час прийшов. Я хочу подякувати свої команди – Баварію, Манчестер Юнайтед, Чикаго Файр та збірну Німеччини – а також свою сім’ю за підтримку! — написав Швайнштайгер.

За Баварію Швайнштайгер провів 500 матчів, в яких забив 68 голів та віддав 100 результативних передач. За МЮ на його рахунку 35 ігор (2 гола та 2 асиста), а також 92 матчі за Чікаго Файр (8 голів та 11 асистів). У футболці збірної Німеччини Бастіан провів 121 матч та забив 24 голи.

Раніше колишній футболіст Ювентуса та збірної Італії Клаудіо Маркізіо вирішив закінчити кар’єру гравця.

Фото: Dreamstime

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