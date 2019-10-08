Півзахисник Чікаго Файр Бастіан Швайнштайгер оголосив про завершення кар’єри після закінчення сезону.

Легенда мюнхенської Баварії та хавбек Чікаго Файр Бастіан Швайнштайгер вирішив закінчити кар’єру футболіста після поточного сезону.

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35-річний німецький футболіст заявив про це на своїй сторінці у Twitter.

— Час прийшов. Я хочу подякувати свої команди – Баварію, Манчестер Юнайтед, Чикаго Файр та збірну Німеччини – а також свою сім’ю за підтримку! — написав Швайнштайгер.

Nun ist die Zeit gekommen: ich danke Euch und meinen Mannschaften @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire und @DFB_Team. Naturlich danke ich auch meiner Frau @AnaIvanovic und meiner Familie fur Ihre Unterstutzung. pic.twitter.com/SrCdP8m6ia — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019

За Баварію Швайнштайгер провів 500 матчів, в яких забив 68 голів та віддав 100 результативних передач. За МЮ на його рахунку 35 ігор (2 гола та 2 асиста), а також 92 матчі за Чікаго Файр (8 голів та 11 асистів). У футболці збірної Німеччини Бастіан провів 121 матч та забив 24 голи.

Раніше колишній футболіст Ювентуса та збірної Італії Клаудіо Маркізіо вирішив закінчити кар’єру гравця.