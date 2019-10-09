PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Бій Усик – Візерспун офіційно підтверджено

Олександр Усик у ніч з 12 на 13 жовтня проведе бій проти американця Чазза Візерспуна.

Бій Усик – Візерспун офіційно підтверджено

Українець Олександр Усик проведе свій дебютний бій у суперважкій ваговій категорії проти 38-річного американця Чазза Візерспуна.

Поєдинок підтвердив промоутер Едді Хірн у своєму Twitter.

Бій Усика проти “Джентльмена” відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго на Wintrust Arena.

Читайте: Усика назвали у Британії найкращим іноземним боксером

Візерспун за свою кар’єру провів 41 бій у професіоналах, в яких здобув 38 перемог, 29 з яких нокаутом. Тричі американець програвав.

Нагадаємо, дебют Усика у суперважкій вазі проти Тайрона Спонга зірвався.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка