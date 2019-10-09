Олександр Усик у ніч з 12 на 13 жовтня проведе бій проти американця Чазза Візерспуна.

Українець Олександр Усик проведе свій дебютний бій у суперважкій ваговій категорії проти 38-річного американця Чазза Візерспуна.

Поєдинок підтвердив промоутер Едді Хірн у своєму Twitter.

Бій Усика проти “Джентльмена” відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго на Wintrust Arena.

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Візерспун за свою кар’єру провів 41 бій у професіоналах, в яких здобув 38 перемог, 29 з яких нокаутом. Тричі американець програвав.

Нагадаємо, дебют Усика у суперважкій вазі проти Тайрона Спонга зірвався.