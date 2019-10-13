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Факти / Спорт
Усик — Візерспун: онлайн-трансляція бою

В ніч з 12 на 13 жовтня на Wintrust Arena у Чикаго відбудеться великий вечір боксу, в головному бою якого зійдуться український боксер Олександр Усик та американець Чазз Візерспун. Для українця це буде дебютний бій у суперважкій вазі.

Спершу Усик повинен був вийти в ринг в травні, але бій проти камерунця Карлоса Такама був скасований через травму українця. Замість Такама, який змінив промоутера, суперником Олександра став нідерландець Тайрон Спонг, але безпосередньо перед поєдинком він провалив допінг-тест. Врешті, на бій з українцем погодився американець Чазз Візерспун.

Усик є беззаперечним фаворитом бою. Ставки на перемогу Олександра приймають з коефіцієнтом 1,01. Тоді як успіх американця Візерспуна оцінюється котируванням 15,0. А нічийний результат зустрічі – 34,0.

38-річний Візерспун свій крайній бій проводив в березні. Тоді він виграв у колумбійця Сантандера Сільгадо. За свою кар’єру американець провів 41 поєдинок, з яких лише тричі зустрічався з відомими боксерами (Кріс Арреола, Тоні Томпсон, Сет Мітчелл) і в усіх випадках зазнав поразки.

Свій крайній бій Усик провів у листопаді 2018 року проти британця Тоні Белью. У поєдинку в Манчестері українець захистив свої чотири пояси у крузервейті.

Орієнтовний початок бою 5.30 ранку 13 жовтня.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:58 - 13 жовтня

Промо-ролик дебютного бою Усика у суперважкій вазі.

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00:56 - 13 жовтня

Добрий вечір, дорогі любителі боксу. Запрошуємо вас на текстову трансляцію бою Усик – Візерспун.

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