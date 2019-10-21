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Факти / Спорт

Гвоздика виписали з лікарні після бою з Бетербієвим

Олександра Гвоздика виписали з лікарні, куди його госпіталізували після бою з Артуром Бетербієвим.

Гвоздик - Бетербиев

19 жовтня у Філадельфії росіянин Артур Бетербієв відправив у нокаут в 10-му раунді Олександра Гвоздика.

Після цього українця госпіталізували до однієї з місцевих лікарень.

Читайте: Суперником Гвоздика може стати непереможений мексиканець

Спершу планувалося, що Гвоздик пробуде під наглядом медиків певний час, щоб не ризикувати своїм здоров’ям. Однак, напередодні, стало відомо, що боксера виписали з лікарні.

Поразка від Артура Бетербієва для 32-річного Гвоздика стала першою у профі.

ФотоBoxing Scene

Джерело: Marca

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