Факти ICTV зібрали реакцію топових спортивних видань Європи після сенсаційної перемоги України над Португалією у Києві в рамках відбору до Євро-2020.

Топові європейські спортивні видання у своїх матеріалах після матчу Україна – Португалія сприйняли поразку підопічних Сантуша у Києві, як закономірний результат. Найбільше ж увагу приділили головній зірці гостей – Криштіану Роналду, який з пенальті забив свій 700 м’яч у кар’єрі.

Marca

Іспанська Marca опублікувала матеріал з матчу із заголовком Україна перемагає слабку Португалію та кваліфікується на чемпіонат Європи.

Початок матчу став нічним жахом для Португалії – спершу гол Романа Яремчука, а потім Андрія Ярмоленка. Чинні чемпіони Європи у першому таймі виглядали майже безневинними. Малюнок гри українців під керівництвом Шевченка виглядає дуже симпатично – Степаненко тримає півзахист, Зінченко та Маліновський несуть креатив, а Марлос, Ярмоленко та Яремчук досягають поставлених завдань.

Португалії вдалося скоротити відставання після того, як рефері вилучив Степаненка та призначив пенальті. Його успішно реалізував Криштіану Роналду. Португалія намагалася зіграти внічию, але героєм цього матчу став воротар Андрій Пятов.

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Україна тріумфально гарантувала собі місце у фінальній частині Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка чудово попрацювали у матчах кваліфікації. А ось Португалія ще має гарантувати місце у фіналі Євро у матчах з Литвою та Люксембургом.

Gazetta dello Sport

Італійська газета Gazetta dello Sport у огляді матчу співає дефірамби Роналду, який забив 700-й гол у кар’єрі. Дає статистику, що це 95 гол за національну команду, а решта 605 голів були забиті за клуби. Також італійці зрівнюють Роналду з його давнім суперником Ліонелем Мессі, у якого поки що лише 672 точних удари по воротах.

Водночас видання зазначає, що вечір у Києві виявився складним для португальців та чудовим для господарів поля. У кінці матчу Даніло змарнував свій шанс зрівняти рахунок, тому команда екс-гравця Мілана Андрія Шевченка, у складі якої грає новачок Аталанти Руслан Маліновський, обіграла Португалію та вийшла на Євро з першого місця.











Україна перемагає слабку Португалію – європейські ЗМІ про матч у Києві / 3 фотографии

The Independent

Роналду забиває свій 700-й гол у кар’єрі, але Португалія сенсаційно програє Україні – так починає свій матеріал британський The Independent.

Яремчук відкрив рахунок, а Ярмоленко з Вест Гема ще до півгодинної позначки подвоїв рахунок. Пенальті, яке Роналду реалізував у другому таймі, дозволило Криштіану підкорити відмітку у 700 голів у кар’єрі.

Результат матчу залишає Португалію та Сербію у боротьбі за другу сходинку.

Kicker

Україна скасовує квиток CR7 та компанії на Євро-2020 – пише німецький Kicker.

Синьо-жовті перемогли Португалію з рахунком 2:1 та вийшли з першого місця на Євро. Поступаючись 2:0 у рахунку, Португалія намагалася знайти відповідь своїм пропущеним голам. Однак Україна дуже обережно захищалася, пристрасно та самовіддано боролася та епізодично виходила у контратаки, пише видання.

Португалії було складно у першому таймі, а Україна могла спокійно робити рахунок ще до перерви 3:0. У другому таймі Португалія увімкнула турборежим, але Пятов раз за разом рятував свою команду. Один м’яч відіграв Роналду з пенальті, який призначили за гру рукою Степаненка.

В останні хвилини Україна вдесятьох оборонялася від штурму селесао і вистояла.

Record

Португальський Record вийшов з заголовком – Поразка цілком і повністю.

Співвідношення між кількістю та якістю як в нападі, так і в захисті допомагає пояснити поразку. Перелік такий: Пятов, перекладина, фатальне невезіння, карикатурні удари Бернарду Сілви, пізно прокинувся Роналду. На жаль, одне не перейшло в інше, аналізує результат матчу видання.

Загалом, португальські ЗМІ досить стримано пройшлися по своїй збірній після матчу, нагадуючи, що попереду лише дві гри з аутсайдерами – Люксембургом та Литвою, які дозволять підопічним Сантуша кваліфікуватися з другого місця.

Дивіться відео та огляд матчу, як Україна обіграла Португалію у Києві на переповненому НСК Олімпійський.

Фото: Ukrainian Association of Football