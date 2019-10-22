Після поразки Арсенала від Шеффілд Юнайтед у дев’ятому турі АПЛ британські ЗМІ жорстко пройшлися по наставнику канонірів Унаї Емері.
Арсенал сенсаційно поступився на виїзді Шеффілд Юнайтед (1:0) у дев’ятому турі АПЛ.
Після матчу британські ЗМІ не скупилися на критику канонів та головного тренера команди Унаї Емері.
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Зокрема, видання Bleacher Report зобразили іспанського наставника в образі головного героя фільму Джокер.
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Це вже друга поразка Арсенала у цьому розіграші АПЛ. Нині каноніри мають у своєму активі 15 пунктів та посідають п’яту сходинку.
До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.