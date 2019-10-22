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Факти / Спорт

Bleacher Report після поразки Арсенала зобразив Унаї Емері Джокером

Після поразки Арсенала від Шеффілд Юнайтед у дев’ятому турі АПЛ британські ЗМІ жорстко пройшлися по наставнику канонірів Унаї Емері.

Унаи Эмери

Арсенал сенсаційно поступився на виїзді Шеффілд Юнайтед (1:0) у дев’ятому турі АПЛ.

Після матчу британські ЗМІ не скупилися на критику канонів та головного тренера команди Унаї Емері.

Читайте: Ліверпуль втратив очки у матчі з Манчестер Юнайтед

Зокрема, видання Bleacher Report зобразили іспанського наставника в образі головного героя фільму Джокер.

 

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FT: Sheffield United 1-0 Arsenal

Допис, поширений Bleacher Report Football (@brfootball)

Це вже друга поразка Арсенала у цьому розіграші АПЛ. Нині каноніри мають у своєму активі 15 пунктів та посідають п’яту сходинку.

До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.

Фото: Dreamstime

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