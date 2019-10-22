Після поразки Арсенала від Шеффілд Юнайтед у дев’ятому турі АПЛ британські ЗМІ жорстко пройшлися по наставнику канонірів Унаї Емері.

Арсенал сенсаційно поступився на виїзді Шеффілд Юнайтед (1:0) у дев’ятому турі АПЛ.

Після матчу британські ЗМІ не скупилися на критику канонів та головного тренера команди Унаї Емері.

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Зокрема, видання Bleacher Report зобразили іспанського наставника в образі головного героя фільму Джокер.

Переглянути цей допис в Instagram FT: Sheffield United 1-0 Arsenal Допис, поширений Bleacher Report Football (@brfootball) 21 Жов 2019 р. о 1:55 PDT

Це вже друга поразка Арсенала у цьому розіграші АПЛ. Нині каноніри мають у своєму активі 15 пунктів та посідають п’яту сходинку.

До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.