МОК презентував офіційний логотип літніх Олімпійських ігор 2024 року, які пройдуть у Парижі.

Логотип літніх Олімпійських ігор 2024 року має вигляд золотої медалі, всередині якої зображений олімпійський вогонь та символ Франції – обличчя Маріанни.

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Зображення вогню відображає енергію Ігор та викликає неймовірні спогади. Маріанна символізує революційний дух, який пронизує Олімпійські та Паралімпійські ігри у Парижі, а також віддає данину французькому національному символу.

La medaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024 The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019

Літні Олімпійські ігри 2024 року пройдуть з 26 липня по 11 серпня в Парижі, Паралімпіада розпочнеться 28 серпня та триватиме до 8 вересня.

Маріанна – це алегоричне зображення Французької республіки, яка втілює три цінності: свобода, рівність, братерство. Маріанна являє собою жінку, яка вбрана у фригійський ковпак (символ свободи).

Нагадаємо, брейк-данс, скейтбординг, серфінг і спортивне скелелазіння попередньо внесли до програми літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Джерело: Olympic

Фото: Paris 2024