Логотип літніх Олімпійських ігор 2024 року має вигляд золотої медалі, всередині якої зображений олімпійський вогонь та символ Франції – обличчя Маріанни.

Читайте: КОНМЕБОЛ презентував логотип Копа Америка-2020

Зображення вогню відображає енергію Ігор та викликає неймовірні спогади. Маріанна символізує революційний дух, який пронизує Олімпійські та Паралімпійські ігри у Парижі, а також віддає данину французькому національному символу.

La medaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024

The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6

— Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019