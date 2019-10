У Греції під час матчу між Олімпіакосом та Баварією в рамках Юнацької ліги УЄФА стався жахливий інцидент.

Читайте: Динамо Київ — Копенгаген: анонс та прогноз матчу

На 84-й хвилині, коли мюнхенці громили господарів поля 4:0 терпіння у місцевих вболівальників лопнуло і вони вирішили відігратися на фанатах гостей.

Momento assustador: no jogo do Bayern sub-19 contra o Olympiacos na UEFA Youth League, cerca de 30 hooligans com o rosto coberto entraram em campo. Os jogadores do Bayern choraram de medo, e segundo o @__Kumbi__, cerca de 5 fas do Bayern estao no hospital. pic.twitter.com/Zoj65QOJFw

— MIA SAN MIA (@HomeFCB) October 22, 2019