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Ультрас Олімпіакоса напали на фанатів Баварії та жорстоко побили

На матчі молодіжних команд Олімпіакоса та Баварії місцеві ультрас напали на вболівальників гостей під час гри.

Ультрас Олимпиакоса

У Греції під час матчу між Олімпіакосом та Баварією в рамках Юнацької ліги УЄФА стався жахливий інцидент.

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На 84-й хвилині, коли мюнхенці громили господарів поля 4:0 терпіння у місцевих вболівальників лопнуло і вони вирішили відігратися на фанатах гостей.

70 хуліганів вибігли на поле і просто налетіли на сектор німецьких уболівальників. Четверо з них отримали серйозні пошкодження.

Після інциденту Олімпіакос випустив офіційну заяву, в якій засудив дії фанатів зазначивши, що таким вболівальникам немає місця в сімействі клубу.

Нагадаємо, у серпні перед матчем раунду плей-оф Ліги чемпіонів фанати Олімпіакоса зламали ніс продюсеру російського відеоагентства Ruptly.

Джерело: Olympiacos FC

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