На матчі молодіжних команд Олімпіакоса та Баварії місцеві ультрас напали на вболівальників гостей під час гри.

У Греції під час матчу між Олімпіакосом та Баварією в рамках Юнацької ліги УЄФА стався жахливий інцидент.

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На 84-й хвилині, коли мюнхенці громили господарів поля 4:0 терпіння у місцевих вболівальників лопнуло і вони вирішили відігратися на фанатах гостей.

Momento assustador: no jogo do Bayern sub-19 contra o Olympiacos na UEFA Youth League, cerca de 30 hooligans com o rosto coberto entraram em campo. Os jogadores do Bayern choraram de medo, e segundo o @__Kumbi__, cerca de 5 fas do Bayern estao no hospital. pic.twitter.com/Zoj65QOJFw — MIA SAN MIA (@HomeFCB) October 22, 2019

70 хуліганів вибігли на поле і просто налетіли на сектор німецьких уболівальників. Четверо з них отримали серйозні пошкодження.

Olympiacos vs Bayern Munich 22/10/2019 Olympiacos attacked Bayern fans during U19 match. pic.twitter.com/qQLxbjv6g3 — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) October 22, 2019

Після інциденту Олімпіакос випустив офіційну заяву, в якій засудив дії фанатів зазначивши, що таким вболівальникам немає місця в сімействі клубу.

Нагадаємо, у серпні перед матчем раунду плей-оф Ліги чемпіонів фанати Олімпіакоса зламали ніс продюсеру російського відеоагентства Ruptly.

Джерело: Olympiacos FC