Зірка фільмів для дорослих Оріон Старр дебютувала у змішаних єдиноборствах на турнірі Bellator 231.

Суперницею колишньої порнозірки Оріон Стар в дебютному поєдинку в ММА на турнірі Bellator 231 стала Еліза Рід.

Дівчата зустрілися в андекарті головного поєдинку вечора між Френком Міром та Роєм Нельсоном. Попри те, що Оріон початківець, організатори турніру помістили її на афішу бою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Orion Starr (@the_last_starrgaryen) 27 Вер 2019 р. о 9:29 PDT

За 12 секунд до завершення першого раунду Рід відправила Стар у нокаут. Рефері поєдинку вирішив зупинити побиття Оріон після серії важких ударів від Елізи.

Elise Reed is coming out strong in round one! Catch the #Bellator231 prelims on the Bellator App now!

https://t.co/Y4hYPM3sjN pic.twitter.com/FLiXfCGOe0 — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 25, 2019

Для переможниці Елізи Рід цей поєдинок був восьмим в кар’єрі, в її активі відтепер 7 успішних боїв при одній поразці.

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Попри жорстке побиття порноактриса заявила, що не піде з ММА і буде боротися до кінця.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Orion Starr (@the_last_starrgaryen) 26 Жов 2019 р. о 10:52 PDT

Раніше Факти ICTV писали, що американська проповідниця стала порноактрисою.

Фото: Orion Starr