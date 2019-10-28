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Факти / Спорт

Порнозірка дебютувала з поразки в ММА – з’явилося відео її жорстокого нокауту

Зірка фільмів для дорослих Оріон Старр дебютувала у змішаних єдиноборствах на турнірі Bellator 231.

Орион Старр

Суперницею колишньої порнозірки Оріон Стар в дебютному поєдинку в ММА на турнірі Bellator 231 стала Еліза Рід.

Дівчата зустрілися в андекарті головного поєдинку вечора між Френком Міром та Роєм Нельсоном. Попри те, що Оріон початківець, організатори турніру помістили її на афішу бою.

 

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Допис, поширений Orion Starr (@the_last_starrgaryen)

За 12 секунд до завершення першого раунду Рід відправила Стар у нокаут. Рефері поєдинку вирішив зупинити побиття Оріон після серії важких ударів від Елізи.

Для переможниці Елізи Рід цей поєдинок був восьмим в кар’єрі, в її активі відтепер 7 успішних боїв при одній поразці.

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Попри жорстке побиття порноактриса заявила, що не піде з ММА і буде боротися до кінця.

 

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Допис, поширений Orion Starr (@the_last_starrgaryen)

Раніше Факти ICTV писали, що американська проповідниця стала порноактрисою.

Фото: Orion Starr

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