Суперницею колишньої порнозірки Оріон Стар в дебютному поєдинку в ММА на турнірі Bellator 231 стала Еліза Рід.

Дівчата зустрілися в андекарті головного поєдинку вечора між Френком Міром та Роєм Нельсоном. Попри те, що Оріон початківець, організатори турніру помістили її на афішу бою.

За 12 секунд до завершення першого раунду Рід відправила Стар у нокаут. Рефері поєдинку вирішив зупинити побиття Оріон після серії важких ударів від Елізи.

Elise Reed is coming out strong in round one!

Catch the #Bellator231 prelims on the Bellator App now!

https://t.co/Y4hYPM3sjN pic.twitter.com/FLiXfCGOe0

