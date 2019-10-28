Зірка фільмів для дорослих Оріон Старр дебютувала у змішаних єдиноборствах на турнірі Bellator 231.
Суперницею колишньої порнозірки Оріон Стар в дебютному поєдинку в ММА на турнірі Bellator 231 стала Еліза Рід.
Дівчата зустрілися в андекарті головного поєдинку вечора між Френком Міром та Роєм Нельсоном. Попри те, що Оріон початківець, організатори турніру помістили її на афішу бою.
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За 12 секунд до завершення першого раунду Рід відправила Стар у нокаут. Рефері поєдинку вирішив зупинити побиття Оріон після серії важких ударів від Елізи.
Elise Reed is coming out strong in round one!
Catch the #Bellator231 prelims on the Bellator App now!
https://t.co/Y4hYPM3sjN pic.twitter.com/FLiXfCGOe0
— Bellator MMA (@BellatorMMA) October 25, 2019
Для переможниці Елізи Рід цей поєдинок був восьмим в кар’єрі, в її активі відтепер 7 успішних боїв при одній поразці.
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Попри жорстке побиття порноактриса заявила, що не піде з ММА і буде боротися до кінця.
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Раніше Факти ICTV писали, що американська проповідниця стала порноактрисою.
Фото: Orion Starr