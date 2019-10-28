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Факти / Спорт

В Аргентині зареєстрували 332 смертельні випадки, які пов’язані з футболом

Адвокатське бюро з Аргентини Salvemos Al Fútbol склало список смертей, які пов’язані безпосередньо з футболом.

Аргентинские фанаты

Адвокатське аргентинське бюро Salvemos Al Fútbol уклало список жертв з 1922 по 2018 рік з коротким описом причин та обставин смерті, які пов’язані безпосередньо з футболом.

Серед 332 випадків, найбільше людей загинуло у фанатських розбірках від вогнепальних та ножових поранень.

Найбільш кривавою вийшло фанатське протистояння у 1968 році під час матчу Бока Хуніорс – Рівер Плейт. Тоді загинуло понад 70 осіб, наймолодшому було 13 років.

Читайте: Рівер Плейт поступився Бока Хуніорс, але вийшов у фінал Копа Лібертадорес

Останнім у списку числиться 21-річний фанат Рівер Плейту Ексек’єль Неріс, який загинув у грудні 2018 року, після святкування перемоги Рівер Плейту у Копа Лібертадорес 2018. Хлопець повертався додому, де його підстерегли вболівальники Бока Хуніорс та зарізали на смерть.

Всього в Аргентині у 2018 році зафіксовано 10 смертельних випадків в результаті зіткнення фанатів.

Раніше Факти ICTV писали, що фанати Лаціо перед матчем проти Селтіка у Лізі Європи пройшлися вулицями Глазко, віддаючи нацистське вітання.

ДжерелоSalvemos Al Fútbol

Фото: Dreamstime

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