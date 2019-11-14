Пряму трансляцію товариського матчу між збірними України та Естонії можна переглянути на телеканалі Футбол 1.

14 листопада збірна України зіграє товариський матч проти Естонії на Славутич Арені в Запоріжжі.

Початок матчу о 19.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Читайте: Україна – Естонія: онлайн-трансляція матчу

Поєдинок між Україною і Естонією обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з Хуаном Мартінесом Мунуерою.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Естонія.

До слова, Шахтарю вдалося зіграти в нічию з Динамо Загреб, хоча клуб програвав з великим відставанням.