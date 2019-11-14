PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Україна — Естонія: прогноз букмекерів на матч

Букмекери дали прогноз на товариський матч Україна – Естонія.

Збірна України

14 листопада збірна України у товариському матчі на своєму полі зіграє з національною командою Естонії. Зустріч відбудеться у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена.

Беззаперечним фаворитом поєдинку за версією букмекерів є українська збірна. На перемогу України пропонують коефіцієнт 1,11.

Нічия оцінюється коефіцієнтом 8,50. На успіх естонської національної команди можна поставити з коефіцієнтом 16.

Читайте: Україна – Естонія: онлайн-трансляція матчу 

Відзначимо, що о 19.00 Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Естонія.

Нагадаємо, пряму трансляцію товариського матчу між збірними України та Естонії можна переглянути на телеканалі Футбол 1.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сборная Украины
Де дивитися Україна — Естонія
Україна – Естонія: онлайн-трансляція матчу
Україна – Естонія: онлайн-трансляція матчу
Футбол поза політикою? Ракицький йде зі збірної України
Футбол поза політикою? Ракицький йде зі збірної України
Андреа Малдера
Тренер збірної України Малдера набив татуювання з гербом та прапором України
Хто зіграє проти Естонії та Сербії: Шевченко оголосив склад збірної
Хто зіграє проти Естонії та Сербії: Шевченко оголосив склад збірної
Роман Яремчук
Це моя думка, і вона незмінна, – Яремчук про свої слова на адресу збірної Росії
Александр Зинченко
Зінченко не зіграє проти Сербії: стало відомо, скільки пропустить українець
Сборная Украины
Збірна України покращила позицію у рейтингу ФІФА
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка