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Факти / Спорт

Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартує 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Читайте: Календар збірної України у відборі на Євро-2020

Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.

Група А

Команда І П Н П З П О
1.  Англія 8 7 0 1 37 6 21
2.  Чехія 8 5 0 3 13 11 15
3.  Косово 8 3 2 3 13 16 11
4.  Болгарія 8 1 3 4 6 17 6
5.  Чорногорія 8 0 3 5 3 22 3

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгарія 1:1 Чорногорія 21:45 Косово 1:1 Болгарія
21:45 Англія 5:0 Чехія 21:45 Чорногорія 1:5 Англія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Чорногорія 1:1 Косово 21:45 Болгарія 2:3 Косово
21:45 Чехія 2:1 Болгарія 21:45 Чехія 3:0 Чорногорія
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
16:00 Косово 2:1 Чехія 21:45 Англія 5:3 Косово
19:00 Англія 4:0 Болгарія 21:45 Чорногорія 0:3 Чехія
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Чорногорія 0:0 Болгарія 21:45 Болгарія 0:6 Англія
21:45 Чехія 2:1 Англія 21:45 Косово 2:0 Чорногорія
9 тур. 14.11 10 тур. 17.11
21:45 Англія 7:0 Чорногорія 19:00 Косово 0:4 Англія
21:45 Чехія 2:1 Косово 19:00 Болгарія 1:0 Чехія

Група В

Команда І П Н П З П О
1.  Україна 8 6 2 0 17 4 20
2.  Португалія 8 5 2 1 22 6 17
3.  Сербія 8 4 2 2 17 17 14
4.  Люксембург 8 1 1 5 7 16 4
5.  Литва 8 0 1 7 5 25 1

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Україна
21:45 Португалія 0:0 Україна 21:45 Португалія 1:1 Сербія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербія 4:1 Литва
21:45 Україна 5:0 Сербія 21:45 Україна 1:0 Люксембург
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Литва 0:3 Україна 21:45 Литва 1:5 Португалія
21:45 Сербія 2:4 Португалія 21:45 Люксембург 1:3 Сербія
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Португалія 3:0 Люксембург 21:45 Литва 1:2 Сербія
21:45 Україна 2:0 Литва 21:45 Україна 2:1 Португалія
9 тур. 14.11 10 тур. 17.11
21:45 Португалія 6:0 Литва 16:00 Люксембург 0:2 Португалія
21:45 Сербія 3:2 Люксембург 16:00 Сербія 2:2 Україна

Група С

Команда І П Н П З П О
1.  Німеччина 7 6 0 1 24 6 18
2.  Нідерланди 7 5 1 1 19 7 16
3.  Пн.Ірландія 7 4 1 2 8 7 13
4.  Білорусь 8 1 1 6 4 16 4
5.  Естонія 7 0 1 6 2 21 1

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нідерланди 4:0 Білорусь 21:45 Нідерланди 2:3 Німеччина
21:45 Пн.Ірландія 2:0 Естонія 21:45 Пн.Ірландія 2:1 Білорусь
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
21:45 Естонія 1:2 Пн.Ірландія 21:45 Білорусь 0:1 Пн.Ірландія
21:45 Білорусь 0:2 Німеччина 21:45 Німеччина 8:0 Естонія
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Німеччина 2:4 Нідерланди 21:45 Пн.Ірландія 0:2 Німеччина
21:45 Естонія 1:2 Білорусь 21:45 Естонія 0:4 Нідерланди
7 тур. 10.10 8 тур. 13.10
21:45 Білорусь 0:0 Естонія 19.00 Білорусь 1:2 Нідерланди
21:45 Нідерланди 3:1 Пн.Ірландія 21:45 Естонія 0:3 Німеччина
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
21:45 Пн.Ірландія 0:0 Нідерланди 21:45 Нідерланди _:_ Естонія
21:45 Німеччина 4:0 Білорусь 21:45 Німеччина _:_ Пн.Ірландія

Група D

Команда І П Н П З П О
1.  Данія 7 4 3 0 22 5 15
2.  Швейцарія 7 4 2 1 13 5 14
3.  Ірландія 7 3 3 1 6 4 12
4.  Грузія 8 2 2 4 7 11 8
5.  Гібралтар 7 0 0 7 2 25 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузія 0:2 Швейцарія 21:45 Ірландія 1:0 Грузія
19:00 Гібралтар 0:1 Ірландія 21:45 Швейцарія 3:3 Данія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
19:00 Грузія 3:0 Гібралтар 21:45 Ірландія 2:0 Гібралтар
21:45 Данія 1:1 Ірландія 21:45 Данія 5:1 Грузія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Гібралтар 0:6 Данія 19:00 Грузія 0:0 Данія
21:45 Ірландія 1:1 Швейцарія 19:00 Швейцарія 4:0 Гібралтар
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
16:00 Грузія 0:0 Ірландія 21:45 Гібралтар 2:3 Грузія
19:00 Данія 1:0 Швейцарія 21:45 Швейцарія 2:0 Ірландія
9 тур. 15.11 10 тур. 18.11
21:45 Данія 6:0 Гібралтар 21:45 Ірландія _:_ Данія
21:45 Швейцарія 1:0 Грузія 21:45 Гібралтар _:_ Швейцарія

Група E

Команда І П Н П З П О
1.  Хорватія 8 5 2 1 17 7 17
2.  Угорщина 7 4 0 3 8 9 12
3. Вельс 7 3 2 2 8 6 11
4.  Словаччина 7 3 1 3 11 11 10
5.  Азербайджан 7 0 1 6 5 16 1

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватія 2:1 Азербайджан 16:00 Вельс 1:0 Словаччина
21:45 Словаччина 2:0 Угорщина 19:00 Угорщина 2:1 Хорватія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Хорватія 2:1 Вельс 19:00 Азербайджан 1:5 Словаччина
19:00 Азербайджан 1:3 Угорщина 21:45 Угорщина 1:0 Вельс
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Словаччина 0:4 Хорватія 19:00 Азербайджан 1:1 Хорватія
21:45 Вельс 2:1 Азербайджан 21:45 Угорщина 1:2 Словаччина
7 тур. 10.10 8 тур.13.10
21:45 Хорватія 3:0 Угорщина 19:00 Угорщина 1:0 Азербайджан
21:45 Словаччина 1:1 Вельс 21:45 Вельс 1:1 Хорватія
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
19:00 Азербайджан 0:2 Вельс 21:45 Словаччина _:_ Азербайджан
21:45 Хорватія 3:1 Словаччина 21:45 Вельс _:_ Угорщина

Група F

Команда І П Н П З П О
1.  Іспанія 9 7 2 0 26 5 23
2.  Швеція 9 5 3 1 20 9 18
3.  Румунія 9 4 2 3 17 10 14
4.  Норвегія 9 3 5 1 17 10 14
5.  Фарерські о-ви 9 1 0 8 4 27 3
6.  Мальта 9 1 0 8 2 25 3

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фарери 21:45 Мальта 0:2 Іспанія
19:00 Швеція 2:1 Румунія 21:45 Норвегія 3:3 Швеція
21:45 Іспанія 2:1 Норвегія 21:45 Румунія 4:1 Фарери
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Норвегія 2:2 Румунія 21:45 Іспанія 3:0 Швеція
21:45 Фарери 1:4 Іспанія 21:45 Мальта 0:4 Румунія
21:45 Швеція 3:0 Мальта 21:45 Фарери 0:2 Норвегія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Норвегія 2:0 Мальта 16:00 Румунія 1:0 Мальта
21:45 Румунія 1:2 Іспанія 19:00 Іспанія 4:0 Фарери
21:45 Фарери 0:4 Швеція 21:45 Швеція 1:1 Норвегія
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
19:00 Фарери 0:3 Румунія 21:45 Румунія 1:1 Норвегія
21:45 Мальта 0:4 Швеція 21:45 Фарери 1:0 Мальта
21:45 Норвегія 1:1 Іспанія 21:45 Швеція 1:1 Іспанія
9 тур. 15.11 10 тур. 18.11
19:00 Норвегія 4:0 Фарери 21:45 Іспанія _:_ Румунія
21:45 Іспанія 7:0 Мальта 21:45 Мальта _:_ Норвегія
21:45 Румунія 0:2 Швеція 21:45 Швеція _:_ Фарери

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   Польща 9 7 1 1 15 3 22
2.   Австрія 9 6 1 2 19 8 19
3.   Словенія 9 4 2 3 14 8 14
4.  Македонія 9 3 2 4 11 13 11
5.   Ізраїль 9 3 2 4 16 17 11
6.   Латвія 9 0 0 9 2 28 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрія 0:1 Польща 19:00 Ізраїль 4:2 Австрія
21:45 Ізраїль 1:1 Словенія 21:45 Польща 2:0 Латвія
21:45 Македонія 3:1 Латвія 21:45 Словенія 1:1 Македонія
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
 21:45  Австрія 1:0  Словенія  21:45  Латвія 0:5  Словенія
 21:45  Латвія 0:3  Ізраїль  21:45  Польща 4:0  Ізраїль
 21:45  Македонія 0:1  Польща  21:45  Македонія 1:4  Австрія
5 тур. 5.09 6 тур. 9.09
21:45 Ізраїль 1:1 Македонія 21:45 Латвія 0:2 Македонія
5 тур. 6.09 21:45 Польща 0:0 Австрія
21:45 Австрія 6:0 Латвія 21:45 Словенія 3:2 Ізраїль
21:45 Словенія 2:0 Польща   8 тур. 13.10
    7 тур. 10.10  21:45  Словенія  0:1  Австрія
 21:45  Австрія  3:1  Ізраїль  21:45  Польща  2:0  Македонія
 21:45  Латвія  0:3  Польща     8 тур. 15.10
 21:45  Македонія  2:1  Словенія  21:45  Ізраїль  3:1  Латвія
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
19:00 Словенія 1:0 Латвія  21:45 Латвія _:_ Австрія
 21:45 Ізраїль 1:2 Польща  21:45 Польща _:_ Словенія
 21:45 Австрія 2:1 Македонія  21:45 Македонія _:_ Ізраїль

Група H

Команда І П Н П З П О
1.  Франція 10 8 1 1 25 6 25
2. Туреччина 10 7 2 1 18 3 23
3. Ісландія 10 6 1 3 14 11 19
4.  Албанія 10 4 1 5 16 14 13
5.  Андорра 10 1 1 8 3 20 4
6.  Молдова 10 1 0 9 3 26 3
1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албанія 0:2 Туреччина 19:00 Туреччина 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Ісландія 21:45 Андорра 0:3 Албанія
21:45 Молдова 1:4 Франція 21:45 Франція 4:0 Ісландія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Ісландія 1:0 Албанія 21:45 Албанія 2:0 Молдова
19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франція
21:45 Туреччина 2:0 Франція 21:45 Ісландія 2:1 Туреччина
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Ісландія 3:0 Молдова 21:45 Албанія 4:2 Ісландія
21:45 Туреччина 1:0 Андорра 21:45 Молдова 0:4 Туреччина
21:45 Франція 4:1 Албанія 21:45 Франція 3:0 Андорра
7 тур. 11.10 8 тур. 14.10
21:45 Ісландія 0:1 Франція 21:45 Ісландія 2:0 Андорра
21:45 Андорра 1:0 Молдова 21:45 Молдова 0:4 Албанія
21:45 Туреччина 1:0 Албанія 21:45 Франція 1:1 Туреччина
9 тур. 14.11 10 тур. 17.11
19:00 Туреччина 0:0 Ісландія 21:45 Албанія 0:2 Франція
21:45 Франція 2:1 Молдова 21:45 Андорра 0:2 Туреччина
21:45 Албанія 2:2 Андорра 21:45 Молдова 1:2 Ісландія

Група I

Команда І П Н П З П О
1.   Бельгія 9 9 0 0 34 2 27
2.   Росія 9 7 0 2 28 8 21
3.   Шотландія 9 4 0 5 13 18 12
4.  Кіпр 9 3 1 5 14 14 10
5.   Казахстан 9 3 1 5 12 14 10
6.   Сан-Марино 9 0 0 9 1 46 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландія 16:00 Казахстан 0:4 Росія
19:00 Кіпр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландія
21:45 Бельгія 3:1 Росія 21:45 Кіпр 0:2 Бельгія
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Росія 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино
21:45 Бельгія 3:0 Казахстан 21:45 Бельгія 3:0 Шотландія
21:45 Шотландія 2:1 Кіпр 21:45 Росія 1:0 Кіпр
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Кіпр 1:1 Казахстан 21:45 Росія 1:0 Казахстан
21:45 Сан-Марино 0:4 Бельгія 21:45 Сан-Марино 0:4 Кіпр
21:45 Шотландія 1:2 Росія 21:45 Шотландія 0:4 Бельгія
7 тур. 10.10 8 тур. 13.10
17:00 Казахстан 1:2 Кіпр 16:00 Казахстан 0:2 Бельгія
21:45 Бельгія 9:0 Сан-Марино 19:00 Кіпр 0:5 Росія
21:45 Росія 4:0 Шотландія 19:00 Шотландія 6:0 Сан-Марино
9 тур. 16.11 10 тур. 19.11
16:00 Кіпр 1:2 Шотландія 21:45 Бельгія _:_ Кіпр
19:00 Росія 1:4 Бельгія 21:45 Сан-Марино _:_ Росія
19:00 Сан-Марино 1:3 Казахстан 21:45 Шотландія _:_ Казахстан

Група J

Команда І П Н П З П О
1.   Італія 9 9 0 0 28 3 27
2.   Фінляндія 9 6 0 3 15 8 18
3.   Греція 9 3 2 4 13 13 11
4.  Вірменія 9 3 1 5 16 16 10
5.  Боснія і Герцеговина 9 3 1 5 17 17 10
6.   Ліхтенштейн 9 0 2 7 2 28 2

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Італія 2:0 Фінляндія 19:00 Вірменія 0:2 Фінляндія
21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Вірменія 21:45 Боснія і Герцеговина 2:2 Греція
21:45 Ліхтенштейн 0:2 Греція 21:45 Італія 6:0 Ліхтенштейн
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Вірменія 3:0 Ліхтенштейн 21:45 Греція 2:3 Вірменія
19:00 Фінляндія 2:0 Боснія і Герцеговина 21:45 Італія 2:1 Боснія і Герцеговина
21:45 Греція 0:3 Італія 21:45 Ліхтенштейн 0:2 Фінляндія
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
19:00 Вірменія 1:3  Італія 19:00  Вірменія 4:2  Боснія і Герцеговина
21:45 Боснія і Герцеговина 5:0  Ліхтенштейн 21:45  Греція 1:1  Ліхтенштейн
21:45 Фінляндія 1:0  Греція 21:45  Фінляндія 1:2  Італія
7 тур. 12.10 8 тур. 15.10
19:00 Боснія і Герцеговина 4:1  Фінляндія 21:45  Греція 2:1 Боснія і Герцеговина
21:45  Італія 2:0  Греція 21:45  Ліхтенштейн 0:5 Італія
21:45  Ліхтенштейн 1:1  Вірменія 21:45  Фінляндія 3:0 Вірменія
9 тур. 15.11 10 тур. 18.11
19:00 Вірменія 0:1 Греція 21:45 Греція _:_ Фінляндія
19:00 Фінляндія 3:0 Ліхтенштейн 21:45 Італія _:_ Вірменія
21:45 Боснія і Герцеговина 0:3 Італія 21:45 Ліхтенштейн _:_ Боснія і Герцеговина

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.

Фото: Getty Images

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