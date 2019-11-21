Британське видання The Sun опублікувало рейтинг десяти найбільш високооплачуваних тренерів англійської Прем’єр-ліги.

Найбільш високооплачуваним тренером АПЛ є наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола із зарплатою в £20 млн на рік.

Другу сходинку посідає португалець Жозе Моурінью, який щойно очолив лондонський Тоттенгем. Його зарплата складає £15 млн.

Третю сходинку ділять між собою коуч Ліверпуля Юрген Клопп та головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер – обидва зароблять в рік £7,5 млн.

Читайте: Від Шевченка до Гвардіоли: 7 найстильніших тренерів у світовому футболі

Далі розташувалися: Мануель Пеллегріні (Вест Хем Юнайтед, £7 млн), Унаї Емері (Арсенал, £6 млн), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон, £6 млн), Френк Лемпард (Челсі, £5,5 млн), Брендан Роджерс (Лестер, £5 млн), Едді Хау (Борнмут, £4 млн).

Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Стів Брюс є найменш високооплачуваним тренером в АПЛ. Його заробітна плата складає лише £1 млн.

Нагадаємо, Жозе Моурінью змінив на посту тренера Тоттенгема Маурісіо Почеттіно.