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Факти / Спорт

10 найбільш високооплачуваних тренерів АПЛ

Британське видання The Sun опублікувало рейтинг десяти найбільш високооплачуваних тренерів англійської Прем’єр-ліги.

Клопп и Гвардиола

Найбільш високооплачуваним тренером АПЛ є наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола із зарплатою в £20 млн на рік.

Другу сходинку посідає португалець Жозе Моурінью, який щойно очолив лондонський Тоттенгем. Його зарплата складає £15 млн.

Третю сходинку ділять між собою коуч Ліверпуля Юрген Клопп та головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер – обидва зароблять в рік £7,5 млн.

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Далі розташувалися: Мануель Пеллегріні (Вест Хем Юнайтед, £7 млн), Унаї Емері (Арсенал, £6 млн), Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон, £6 млн), Френк Лемпард (Челсі, £5,5 млн), Брендан Роджерс (Лестер, £5 млн), Едді Хау (Борнмут, £4 млн).

Jose Mourinho's yearly salary at Tottenham will be almost double his predecessor Mauricio Pochettino

Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Стів Брюс є найменш високооплачуваним тренером в АПЛ. Його заробітна плата складає лише £1 млн.

Нагадаємо, Жозе Моурінью змінив на посту тренера Тоттенгема Маурісіо Почеттіно.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

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