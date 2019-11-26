Якщо збірну Росії відсторонять від участі на Євро-2020 її місце може зайняти збірна Шотландії, яка фінішувала третьою після Росії у групі відбору.

Національна збірна Шотландії може потенційно зайняти місце збірної Росії у фінальній стадії чемпіонату Європи 2020 року.

— Після того, як Росія забронювала собі місце на Євро-2020, її ймовірне відсторонення може відрити двері для Шотландії, яка фінішувала слідов у групі відбору, – пише The Telegraph.

WADA прийме або відхилить рекомендації Комітету щодо відповідності 9 грудня потім протягом трьох тижнів Росія має право оскаржити вердикт у CAS.

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Комітет антидопінгового агентства WADA рекомендував виконкому організації усунути російських спортсменів від виступу на великих міжнародних турнірах під національним прапором. Також Росія може втратити право на проведення великих міжнародних турнірів.