Перед матчем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Наполі біля Енфілда було гаряче.

Фанати італійського Наполі влаштували безлади у Ліверпулі перед матчем проти однойменної команди у Лізі чемпіонів.

На відео, яке потрапило у мережу видко, як біля околиць Енфілда група вболівальників намагається атакувати інших фанатів, але в справу втручаються правоохоронці і кінна поліція.

Читайте: Святкування чемпіонства Фламенго вилилося у сутички фанатів з поліцією

Проте італійців констеблі не надто збентежили, ба більше, вони з ними не церемонилися.

Napoli fans outside the stadium #LFCNAP pic.twitter.com/OPifTFrnDb — oneinchwalrus (@OneInchWalrus) November 27, 2019

Перед цим група неаполітанських фанатів пройшлася центром Ліверпуля розмахуючи предметами, які нагадували ключки для гольфу.

Нагадаємо, сам матч між Ліверпулем та Наполі завершився з нічийним рахунком.

Фото: Chris Williams