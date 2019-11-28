PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Фанати Наполі влаштували безлади в Ліверпулі – атакували фанів господарів та поліцію

Перед матчем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Наполі біля Енфілда було гаряче.

Фанаты Наполи в Ливерпуле

Фанати італійського Наполі влаштували безлади у Ліверпулі перед матчем проти однойменної команди у Лізі чемпіонів.

На відео, яке потрапило у мережу видко, як біля околиць Енфілда група вболівальників намагається атакувати інших фанатів, але в справу втручаються правоохоронці і кінна поліція.

Читайте: Святкування чемпіонства Фламенго вилилося у сутички фанатів з поліцією

Проте італійців констеблі не надто збентежили, ба більше, вони з ними не церемонилися.

Перед цим група неаполітанських фанатів пройшлася центром Ліверпуля розмахуючи предметами, які нагадували ключки для гольфу.

Нагадаємо, сам матч між Ліверпулем та Наполі завершився з нічийним рахунком.

Фото: Chris Williams

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Барселона Боруссия
Боруссія декласувала перед Барселоною на Камп Ноу
Ливерпуль Наполи
Ліверпуль не зміг дотиснути Наполі на Енфілді
Кубок Лиги чемпионов
Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів
Валенсия Челси
Бойова нічия на Местальї: Валенсія та Челсі влаштували перестрілку
Жозе Моуринью
Він був чудовий! Моурінью подякував болбою, який допоміг обіграти Олімпіакос
Ван Дейк пришел на работу в фаната и отвез его на клубную базу
Ван Дейк прийшов на роботу до фаната та відвіз його на клубну базу
Славия Интер
Славія — Інтер: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Месталья
Де дивитися Валенсія — Челсі
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка