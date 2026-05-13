З 2022 року кількість скарг, пов’язаних із мобілізаційними заходами в Україні, зросла у 333 рази, що потребує створення робочої групи для системного реагування на порушення прав громадян.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час пленарного засідання ВРУ 13 травня.

— Найгостріше питання, з яким я стикнувся у 2025 році, — мобілізація. Шановні народні депутати, кількість звернень до мене щодо порушення прав громадян України, пов’язаних з проведенням мобілізації, порівняно з 2022 роком, зросла в 333 рази. Я отримав більше ніж 6 тис. звернень. На жаль, у нас продовжується ганебна практика використання балаклав, застосування незаконної сили, побиття. Навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України, — зазначив Лубінець.

Він також заявив, що раніше надані доручення щодо виправлення ситуації не дали результату, а чинна система потребує термінового перегляду.

Омбудсман закликав створити на рівні Міністерства оборони робочу групу за участі його офісу та представників парламенту для напрацювання рішень щодо захисту прав громадян під час мобілізаційних процедур.

За словами Лубінця, громадяни мають бути захищені під час взаємодії з відповідними структурами, а не стикатися з порушеннями своїх прав.

Нагадаємо, наприкінці квітня Ужгородський міськрайонний суд визнав винним керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у перешкоджанні діяльності омбудсмана України.

За даними слідства, у цьому ТЦК намагалися приховати кричущі порушення прав людини.

Йдеться про незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження. Ці факти були зафіксовані під час перевірки.

