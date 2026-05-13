Під час масованої ворожої атаки пролунали вибухи у Коломиї, що на Івано-Франківщині.

Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Вибухи у Коломиї 13 травня

— На території Коломийської громади було чути вибух. Прошу кожного з вас залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги, — заявив він.

Місцеві жителі повідомляють, що у місті виникли перебої з електропостачанням.

Необхідні системи життєзабезпечення міста мають резервне живлення.

Богдан Станіславський попросив жителів Коломиї не публікувати фото- чи відеоматеріали у мережі.

Сьогодні серія вибухів пролунала у Рівному. Повідомляють про перебої зі світлом.

1 квітня російські дрони атакували Івано-Франківську область. Тоді ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури.

На щастя, люди не постраждали. Проте в Коломийському районі через атаку без світла залишилися близько 11 тис. споживачів.

Також 1 квітня ворожі дрони атакували обʼєкти критичної інфраструктури на Закарпатті. Під атакою опинилися Хустський та Ужгородський райони. Одна людина постраждала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

