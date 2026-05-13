Вибухи у Коломиї: місто під атакою дронів, фіксуються перебої з електрикою
Під час масованої ворожої атаки пролунали вибухи у Коломиї, що на Івано-Франківщині.
Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.
Вибухи у Коломиї 13 травня
— На території Коломийської громади було чути вибух. Прошу кожного з вас залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги, — заявив він.
Місцеві жителі повідомляють, що у місті виникли перебої з електропостачанням.
Необхідні системи життєзабезпечення міста мають резервне живлення.
Богдан Станіславський попросив жителів Коломиї не публікувати фото- чи відеоматеріали у мережі.
Сьогодні серія вибухів пролунала у Рівному. Повідомляють про перебої зі світлом.
1 квітня російські дрони атакували Івано-Франківську область. Тоді ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури.
На щастя, люди не постраждали. Проте в Коломийському районі через атаку без світла залишилися близько 11 тис. споживачів.
Також 1 квітня ворожі дрони атакували обʼєкти критичної інфраструктури на Закарпатті. Під атакою опинилися Хустський та Ужгородський райони. Одна людина постраждала.
