Динамо завдяки перемозі над Десною йде на зимову перерву в чемпіонаті з другим місцем у турнірній таблиці.

Київське Динамо у матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги мінімально перемогло чернігівську Десну – з рахунком 1:0.

Під час матчу 15 грудня у Чернігові єдиний гол записав на себе Циганков, який отримав м’яч після відскоку від захисника.

Ще один чудовий шанс забити динамівці мали вже в доданий арбітром час у другому таймі. Вербич пробив пенальті у ворота Десни, але влучив у поперечку.

Завдяки цій перемозі Динамо йде на зимову перерву з другим місцем у турнірній таблиці.

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Матч окрім футболу запам’ятався поведінкою фанатів Динамо, які спочатку влаштували димову завісу на полі, а потім повісили у своєму секторі банер із написом: “Суркіси, від##іться від Динамо”.

Нагадаємо, Динамо програло Лугано зі Швейцарії та завершило виступи у поточному розіграші Ліги Європи.