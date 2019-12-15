Вест Хем з мінімальним рахунком переміг Саутгемптон

Вест Хем переміг Саутгемптон з рахунком 1:0 в 17-му турі Англійської Прем’єр-ліги.

Вест Хем на виїзді зумів здолати Саутгемптон завдяки єдиному голу в матчі від Себастьєна Алле на 37-й хвилині.

Андрій Ярмоленко з’явився на полі на 73-й хвилині матчу. На 79-й хвилині в українця з’явився момент, але він пробив неточно.

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Матч пройшов на стадіоні Сент-Меріс.

Вест Хем здобув перемогу і набрав 19 очок. Наступний матч команда проведе на виїзді 26 грудня проти Крістал Пелас.

Нагадаємо, вчора на стадіоні Енфілд в Англії відбувся матч між Ліверпулем і Уотфордом в рамках 17-го туру АПЛ. Зустріч завершилася з рахунком 2:0.