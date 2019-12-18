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Факти / Спорт

Світоліна претендує на найкращий удар року

Еліна Світоліна вийшла у фінал голосування за найкращий удар року від WTA.

Элина Свитолина

Різаний удар українки Еліни Світоліної, який вона виконала у матчі проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі WTA, був визнаний найкращим ударом жовтня, а тепер претендує на удар року.

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Окрім українки на нагороду також претендують удари у виконанні румунок Сімони Халеп, Патріції Марії Тіг та польки Іги Свентек.

Проголосувати за найкращий удар року можна за посиланням.

Нагадаємо, Світоліна завершила рік шостою ракеткою світу.

Фото: Dreamstime

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