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Факти / Спорт

Мікель Артета – головний тренер Арсенала

Лондонський Арсенал оголосив про підписання контракту з Мікелем Артетою.

Микель Артета

Мікель Артета очолив лондонський Арсенал.

37-річний спеціаліст узгодив з канонірами контракт на 3,5 роки.

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За Арсенал Мікель Артета виступав з 2011 по 2016 рік. Після завершення кар’єри гравця він увійшов до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли у Манчестер Сіті.

У турнірній таблиці Арсенал зараз посідає десяте місце, маючи в активі 22 очки після 17-ти турів.

Нагадаємо, після відставки Унаї Емері, виконуючим обов’язки головного тренера був Фредрік Юнгберг.

Джерело: Arsenal

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