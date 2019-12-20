Лондонський Арсенал оголосив про підписання контракту з Мікелем Артетою.

Мікель Артета очолив лондонський Арсенал.

37-річний спеціаліст узгодив з канонірами контракт на 3,5 роки.

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За Арсенал Мікель Артета виступав з 2011 по 2016 рік. Після завершення кар’єри гравця він увійшов до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли у Манчестер Сіті.

Welcome back, Mikel! Head coach of The Arsenal pic.twitter.com/lhsAfQ7cfq — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

У турнірній таблиці Арсенал зараз посідає десяте місце, маючи в активі 22 очки після 17-ти турів.

Нагадаємо, після відставки Унаї Емері, виконуючим обов’язки головного тренера був Фредрік Юнгберг.