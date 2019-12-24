Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем року у Франції за версією видання France Football.

Кілліан Мбаппе вже вдруге удостоївся цієї нагороди від France Football. У 2018 році він теж був найкращим гравцем року.

— Люди думають, що я змінився. Але це не так. Я, як і раніше, прагну приносити користь своїй команді. У 17-18 років ти трохи побоюєшся взяти гру на себе, оскільки ще нічого не показав. Потрібно поважати ієрархію всередині команди і віддавати м’яч сильнішим гравцям. Але тепер я можу більше ризикувати, тому що все довів, – сказав Мбаппе.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylian Mbappe (@k.mbappe) 23 Гру 2019 р. о 5:11 PST

У минулому сезоні Мбаппе провів у складі ПСЖ 29 матчів у Лізі 1, в яких забив 33 м’ячі і віддав 11 результативних передач.

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У нинішньому розіграші чемпіонату Франції 21-річний форвард відіграв 12 матчів (11 голів, 4 ассиста).

Нагадаємо, британське видання The Guardian склало рейтинг сотні найкращих футболістів 2019 року.