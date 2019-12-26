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Факти / Спорт

Халк проміняв дружину на її племінницю

Екс-футболіст збірної Бразилії Халк почав зустрічатися з племінницею своєї колишньої дружини через два місяці після розлучення.

Халк футболист

Екс-футболіст Порту та Зеніта бразилець Халк проміняв дружину на її племінницю.

Форвард 12 років провів у шлюбі з Іран Соузою, у пари є троє дітей. У серпні 2020 року вони оформили розлучення, а у жовтні Халк почав зустрічатися з племінницею екс-дружини Камілою.

Щоб уникнути зайвих домислів, Халк вирішив сам підтвердити інформацію про роман з Камілою.

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33-річний бразилець зараз захищає кольори китайського клубу Шанхай СІПГ. До цього він грав у Зеніті та Порту.

Раніше екс-футболіст збірної Португалії Луїш Фігу прокоментував чутки про гей-роман з колишнім партнером по Барселоні Хосепом Гвардіолою.

Джерело: UOL

Фото: Dreamstime

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