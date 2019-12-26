Екс-футболіст збірної Бразилії Халк почав зустрічатися з племінницею своєї колишньої дружини через два місяці після розлучення.

Екс-футболіст Порту та Зеніта бразилець Халк проміняв дружину на її племінницю.

Форвард 12 років провів у шлюбі з Іран Соузою, у пари є троє дітей. У серпні 2020 року вони оформили розлучення, а у жовтні Халк почав зустрічатися з племінницею екс-дружини Камілою.

E o Hulk que apos 5 meses de ter terminado com a sua ex mulher, foi lá e assumiu um namoro com A SOBRINHA DELA. Isso mesmo, sobrinha da sua ex. pic.twitter.com/8eXqKYkhnI — Futmais (@futtmais) December 24, 2019

Щоб уникнути зайвих домислів, Халк вирішив сам підтвердити інформацію про роман з Камілою.

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33-річний бразилець зараз захищає кольори китайського клубу Шанхай СІПГ. До цього він грав у Зеніті та Порту.

Раніше екс-футболіст збірної Португалії Луїш Фігу прокоментував чутки про гей-роман з колишнім партнером по Барселоні Хосепом Гвардіолою.

Джерело: UOL