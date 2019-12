Екс-футболіст Порту та Зеніта бразилець Халк проміняв дружину на її племінницю.

Форвард 12 років провів у шлюбі з Іран Соузою, у пари є троє дітей. У серпні 2020 року вони оформили розлучення, а у жовтні Халк почав зустрічатися з племінницею екс-дружини Камілою.

E o Hulk que apos 5 meses de ter terminado com a sua ex mulher, foi lá e assumiu um namoro com A SOBRINHA DELA. Isso mesmo, sobrinha da sua ex. pic.twitter.com/8eXqKYkhnI

