Співачка Pink з чоловіком перевтілилися в легенд тенісу Біллі Кінг та Макінроя

Американська співачка Pink та її чоловік Кері Гарт опублікували знімок у незвичайних нарядах.
Pink приміряла образ легенди американського тенісу Біллі Джин Кінг, а її чоловік – великого Джона Макінроя.
В таких незвичних образах подружня пара з’явилася на одній із костюмованих вечірок.
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Pink одягла вінтажний тенісний костюм, доповнивши свій образ тенісними м’ячами, олдскульною тенісною ракеткою, перукою та окулярами. Гарт окрім тенісного костюму приміряв кумедну перуку.
— Це наша щорічна костюмована вечірка, і, звичайно, я повинна була використати костюм моєї героїні Біллі Джин Кінг. А мій чоловік став ще одним моїм героєм – Джоном Макінроєм, – написала Pink у своєму Instagram.
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Нагадаємо, екс-перша ракетка світу та чемпіонка Australian Open-2018, датчанка Каролін Возняцкі оголосила про завершення кар’єри.