Дівчина Криштіану Роналду Джорджина Родрігес на відпочинку в ОАЕ поділилася з шанувальниками спокусливим відео.

На відпочинку у Дубаї Джорджина Родрігес порадувала шанувальників новим відео, в якому дівчина скупалася у басейні та похизувалася новим купальником та сідницями.

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Джорджина піднімається над водою з басейну, і ролик переходить у сповільнений режим в той момент, коли в кадрі з’являються сідниці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) 27 Гру 2019 р. о 5:41 PST

Підписники під відео засипали Родрігес компліментами та порівняннями з русалкою та богинею.

Тим часом Роналду продовжує плідно працювати над собою під час різдвяної паузи у Серії А. Одне з тренувань Криштіану провів у компанії тенісиста Новака Джоковича.

Фото: Georgina Rodríguez