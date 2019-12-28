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Факти / Спорт

Мокра наречена Роналду засвітила голі сідниці

Дівчина Криштіану Роналду Джорджина Родрігес на відпочинку в ОАЕ поділилася з шанувальниками спокусливим відео.

Джорджина Родригес

На відпочинку у Дубаї Джорджина Родрігес порадувала шанувальників новим відео, в якому дівчина скупалася у басейні та похизувалася новим купальником та сідницями.

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Джорджина піднімається над водою з басейну, і ролик переходить у сповільнений режим в той момент, коли в кадрі з’являються сідниці.

 

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Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio)

Підписники під відео засипали Родрігес компліментами та порівняннями з русалкою та богинею.

Тим часом Роналду продовжує плідно працювати над собою під час різдвяної паузи у Серії А. Одне з тренувань Криштіану провів у компанії тенісиста Новака Джоковича.

Фото: Georgina Rodríguez

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