Дівчина Криштіану Роналду Джорджина Родрігес на відпочинку в ОАЕ поділилася з шанувальниками спокусливим відео.
На відпочинку у Дубаї Джорджина Родрігес порадувала шанувальників новим відео, в якому дівчина скупалася у басейні та похизувалася новим купальником та сідницями.
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Джорджина піднімається над водою з басейну, і ролик переходить у сповільнений режим в той момент, коли в кадрі з’являються сідниці.
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Підписники під відео засипали Родрігес компліментами та порівняннями з русалкою та богинею.
Тим часом Роналду продовжує плідно працювати над собою під час різдвяної паузи у Серії А. Одне з тренувань Криштіану провів у компанії тенісиста Новака Джоковича.
Фото: Georgina Rodríguez