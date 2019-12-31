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Факти / Спорт

Шевченко та футболісти збірної оригінально привітали з Новим роком

Збірна України на чолі з Андрієм Шевченком записала відео з новорічними привітаннями для вболівальників.

Сборная Украины поздравила с Новым годом

Збірна України з футболу на чолі з головним тренером Андрієм Шевченком записала відеопривітання з Новим роком.

У зйомках ролика взяли участь Андрій Пятов, Віктор Циганков, Микола Матвієнко, Андрій Лунін, Віктор Коваленко, Роман Яремчук, Євген Коноплянка, Олександр Караваєв, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко та Андрій Шевченко.

Читайте: Яскраве відеопривітання з Новим роком від українців з Антарктиди

У відео гравці по черзі кидають один одному м’яч та висловлюють побажання.

Нагадаємо, у рейтингу ФІФА синьо-жовті завершили 2019 рік у топ-25.

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