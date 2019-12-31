Шевченко та футболісти збірної оригінально привітали з Новим роком
Збірна України на чолі з Андрієм Шевченком записала відео з новорічними привітаннями для вболівальників.
Збірна України з футболу на чолі з головним тренером Андрієм Шевченком записала відеопривітання з Новим роком.
У зйомках ролика взяли участь Андрій Пятов, Віктор Циганков, Микола Матвієнко, Андрій Лунін, Віктор Коваленко, Роман Яремчук, Євген Коноплянка, Олександр Караваєв, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко та Андрій Шевченко.