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Факти / Спорт

Садіо Мане – найкращий футболіст Африки у 2019 році

Форвард Ліверпуля та збірної Сенегалу Садіо Мане визнаний найкращим африканським футболістом у 2019 році.

Садио Мане

Садіо Мане обійшов у фінальному голосуванні одноклубника єгиптянина Мохаммеда Салаха та хавбека Манчестер Сіті Ріяда Мареза з Алжира.

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У складі національної збірної Сенегалу Мане дійшов до фіналу Кубка африканських націй, де поступився збірній Алжира. Разом з Ліверпулем футболіст виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу-2019, а також посів друге місце в англійській Прем’єр-лізі.

У цьому сезоні Мане провів в АПЛ 19 матчів, в яких забив 11 м’ячів і віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, французьке видання L’Equipe назвало символічну збірну гравців 2019 року.

Фото: #CAFAwards2019

Джерело: #CAFAwards2019

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