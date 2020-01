Садіо Мане – найкращий футболіст Африки у 2019 році

Садіо Мане обійшов у фінальному голосуванні одноклубника єгиптянина Мохаммеда Салаха та хавбека Манчестер Сіті Ріяда Мареза з Алжира.

У складі національної збірної Сенегалу Мане дійшов до фіналу Кубка африканських націй, де поступився збірній Алжира. Разом з Ліверпулем футболіст виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу-2019, а також посів друге місце в англійській Прем’єр-лізі.

It’s official!

The African Player of the Year for is #SadioMane

What an achievement for the Senegalese winger! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020