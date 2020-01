Захисники Ліверпуля Трент Александер-Арнольд та Ендрю Робертсон вирішили затриматися на тренуванні.

Футболісти намагалися втримати м’яч у повітрі, а за їхніми діями пильно спостерігав Юрген Клопп.

Через якийсь час німець запитав гравців, чи пам’ятають вони про те, що їм потрібно відновитися.

На зауваження наставника обидва гравців не сильно звернули увагу і продовжили грати з м’ячем.

Klopp: “You know that– you two idiots, you know we have a recovery day, right?” pic.twitter.com/qBdBvBrXa6

— issam (@issam_LFC) January 2, 2020