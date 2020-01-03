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Факти / Спорт

Ви, два ідіоти! Футболістам Ліверпуля дісталося на горіхи від Клоппа

Футболісти Ліверпуля Трент Александер-Арнольд та Ендрю Робертсон роздратували на тренуванні тренера команди Юргена Клоппа.

Юрген Клопп

Захисники Ліверпуля Трент Александер-Арнольд та Ендрю Робертсон вирішили затриматися на тренуванні.

Футболісти намагалися втримати м’яч у повітрі, а за їхніми діями пильно спостерігав Юрген Клопп.

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Через якийсь час німець запитав гравців, чи пам’ятають вони про те, що їм потрібно відновитися.

— Ви, два ідіоти, ви знаєте, що у вас сьогодні день відновлення, так?, – запитав Клопп.

На зауваження наставника обидва гравців не сильно звернули увагу і продовжили грати з м’ячем.

Нагадаємо, у 21-му турі АПЛ Ліверпуль впевнено обіграв Шеффілд Юнайтед.

Фото: Dreamstime

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