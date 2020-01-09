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Факти / Спорт

Фанат Бенфіки пробіг голяка вулицями Лісабона після трансфера Вайгля (+18)

Вболівальник португальської Бенфіки пробіг голяками вулицями Лісабона після переходу в клуб німецького хавбека Юліана Вайгля.

Фанаты Бенфики

В середині грудня 2019 року вболівальник Бенфіки Дуарте Мендес написав на своїй сторінці у Twitter, що у випадку переходу німецького хавбека Юліана Вайгля до орлів, він пробіжить голим один кілометр вулицями Лісабону.

У підсумку перехід 24-річного футболіста відбувся, і він особисто написав фанату: Давай!

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Мендес стримав свою обіцянку і пробіг вулицями столиці Португалії майже голяка – з елементів одягу на ньому залишився лише шалик Бенфіки.

— Людина слова, – захопився Вайгль і пообіцяв вболівальнику іменну джерсі.

Нагадаємо, Бенфіка оголосила про трансфер Вайгля 2 січня 2020 року. За підсумками жеребкування Ліги Європи Шахтар зіграє з Бенфікою в 1/16 фіналу турніру.

Фото: Dreamstime

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