Фанат Бенфіки пробіг голяка вулицями Лісабона після трансфера Вайгля (+18)

В середині грудня 2019 року вболівальник Бенфіки Дуарте Мендес написав на своїй сторінці у Twitter, що у випадку переходу німецького хавбека Юліана Вайгля до орлів, він пробіжить голим один кілометр вулицями Лісабону.

У підсумку перехід 24-річного футболіста відбувся, і він особисто написав фанату: Давай!

Мендес стримав свою обіцянку і пробіг вулицями столиці Португалії майже голяка – з елементів одягу на ньому залишився лише шалик Бенфіки.

— Людина слова, – захопився Вайгль і пообіцяв вболівальнику іменну джерсі.

@duartesrsmendes you will get my shirt

— Julian Weigl (@JuWeigl) January 7, 2020