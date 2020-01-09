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Факты / Спорт

Фанат Бенфики пробег голышом по Лиссабону после трансфера Вайгля (+18)

Болельщик португальской Бенфики пробег голяками улицам Лиссабона после перехода в клуб немецкого хавбека Юлиана Вайгля.

Фанаты Бенфики

В середине декабря 2019 года болельщик Бенфики Дуарте Мендес написал на своей странице в Twitter, что в случае перехода немецкого хавбека Юлиана Вайгля в стан орлов, он пробежит голым один километр по улицам Лиссабона.

В итоге переход 24-летнего футболиста состоялся, и он лично написал фанату: Давай!

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Мендес сдержал свое обещание и пробежал по улицам столицы Португалии почти голышом – из элементов одежды на нем остался только шарфик Бенфики.

— Человек слова, – восхитился Вайгль и пообещал болельщику именную джерси.

Напомним, Бенфика объявила о трансфере Вайгля 2 января 2020. По итогам жеребьевки Лиги Европы Шахтер сыграет с Бенфикой в 1/16 финала турнира.

Фото: Dreamstime

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