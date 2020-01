Фанат Бенфики пробег голышом по Лиссабону после трансфера Вайгля (+18)

В середине декабря 2019 года болельщик Бенфики Дуарте Мендес написал на своей странице в Twitter, что в случае перехода немецкого хавбека Юлиана Вайгля в стан орлов, он пробежит голым один километр по улицам Лиссабона.

В итоге переход 24-летнего футболиста состоялся, и он лично написал фанату: Давай!

Мендес сдержал свое обещание и пробежал по улицам столицы Португалии почти голышом – из элементов одежды на нем остался только шарфик Бенфики.

— Человек слова, – восхитился Вайгль и пообещал болельщику именную джерси.

@duartesrsmendes you will get my shirt

— Julian Weigl (@JuWeigl) January 7, 2020