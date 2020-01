Боксер втратив свідомість після того, як відправив суперника у нокаут

Американський боксер Джордж Рінкон здобув дострокову перемогу над аргентинцем Дієго Пересом, але відразу ж після поєдинку втратив свідомість.

Поєдинок завершився в першому раунді – Рінкон тричі відправив суперника на настил, і рефері зупинив бій на користь американця.

Боксер відправився в свій кут і впав, у нього почалися судоми. Він прийшов до тями через кілька хвилин і його відправили до лікарні.

Crazy to see the winner of a Fight George Rincon win by 1st round Stoppage in the first fight tonight on Dazn but then Barely made it back to his corner before he collapsed and had a seizure. I Hope Hes ok anyone got an update on why? #dazn #boxing pic.twitter.com/yR4Cn2TBlX

— Chris Deep (@Xdeep13) January 12, 2020