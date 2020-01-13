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Факти / Спорт

Боксер втратив свідомість після того, як відправив суперника у нокаут

Американський боксер Джордж Рінкон здобув дострокову перемогу над аргентинцем Дієго Пересом, але відразу ж після поєдинку втратив свідомість.

Поєдинок завершився в першому раунді – Рінкон тричі відправив суперника на настил, і рефері зупинив бій на користь американця.

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Боксер відправився в свій кут і впав, у нього почалися судоми. Він прийшов до тями через кілька хвилин і його відправили до лікарні.

Під час поєдинку Джордж не пропустив жодного удару, який міг би спричинити серйозні наслідки.

До речі, український боксер Василь Ломаченко відповів на критику, яка обрушилася на нього після публікації відео з російським спецназом.

Фото: George Rincon

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