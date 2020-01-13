Боксер втратив свідомість після того, як відправив суперника у нокаут

Американський боксер Джордж Рінкон здобув дострокову перемогу над аргентинцем Дієго Пересом, але відразу ж після поєдинку втратив свідомість.

Поєдинок завершився в першому раунді – Рінкон тричі відправив суперника на настил, і рефері зупинив бій на користь американця.

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Боксер відправився в свій кут і впав, у нього почалися судоми. Він прийшов до тями через кілька хвилин і його відправили до лікарні.

Crazy to see the winner of a Fight George Rincon win by 1st round Stoppage in the first fight tonight on Dazn but then Barely made it back to his corner before he collapsed and had a seizure. I Hope Hes ok anyone got an update on why? #dazn #boxing pic.twitter.com/yR4Cn2TBlX — Chris Deep (@Xdeep13) January 12, 2020

Під час поєдинку Джордж не пропустив жодного удару, який міг би спричинити серйозні наслідки.

До речі, український боксер Василь Ломаченко відповів на критику, яка обрушилася на нього після публікації відео з російським спецназом.

Фото: George Rincon