22 лютого 2020 року відбудеться реванш між британцем Тайсоном Ф’юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером. Боксери билися у грудні 2018 року, тоді суддівським рішенням була зафіксована нічия.

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Перед боєм британець розповів про свій режим під час підготовки до бою з Вайлдером. Ф’юрі зізнався, що випиває багато води та сім разів на день мастурбує для підняття рівню тестостерону в організмі.

— Я роблю багато речей, які раніше не робив. Я їм по п’ять або шість разів на день, п’ю по вісім літрів води. Якщо це дасть мені перевагу – я готовий спробувати. Я мастурбую по сім разів на день, прокачуючи тестостерон. Я їду не за перемогою за очками, у мене їх було занадто багато, – розповів Ф’юрі.

Зазначимо, що обидва боксери не зазнали жодної поразки у кар’єрі. Американець виграв 42 поєдинки, у британця – 29.

Раніше видання The Ring назвав найкращого боксера і бій 2019 року.

Фото: Tyson Fury