Український форвард бельгійського Гента Роман Яремчук не зможе допомогти найближчим часом через травму.

Футболіст збірної України травмувався напередодні і має проблеми з ахілловим сухожиллям. 19 січня на Яремчука чекає операція.

За попередніми даними 24-річний футболіст залишиться поза грою на 2-3 місяці.

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Наставник бельгійського клубу Йесс Торуп сподівається, що гравець відновиться до матчів плей-оф внутрішнього чемпіонату, який почнеться після 30-го туру (на даний момент зіграно 22 тури).

В поточному сезоні Яремчук забив 17 голів та зробив дві результативні передачі у 30-ти матчах за клуб.

Нагадаємо, УАФ підтвердила товариський поєдинок збірної України з командою Кіпру в рамках підготовки до Євро-2020.

Джерело: HLN