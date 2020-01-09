Арбітр, який “втопив” збірну України на Євро-2012, працевлаштувався в Росії

Угорський арбітр Віктор Кашшаї став головою департаменту суддівства в російському футбольному союзі.

Департамент суддівства російського футбольного союзу очолив колишній угорський арбітр Віктор Кашшаї.

На цьому посту він змінив Олександра Єгорова, який покинув посаду у грудні 2019 року.

Кашшаї був арбітром категорії ФІФА з 1 січня 2003 року. Суддівську кар’єру він завершив у грудні минулого року.

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Кашшаї став відомий завдяки своїм спірним рішенням у кількох матчах. Зокрема, у квітні 2013 року під час матчу між Баварією та Барселоною і Лізі чемпіонів Кашшаї спершу не помітив гру рукою у Піке, зарахував гол Данте після порушення на Дані Алвесу, потім зарахував гол Маріо Гомеса з офсайду, а ще не відреагував на поштовх Мюллером Альби та зарахував черговий гол.

У квітні 2017 року у матчі плей-оф Ліги чемпіонів Реал Мадрид – Баварія арбітр “поховав” клуб з Мюнхена. Кашшаї зарахував гол Криштіану Роналду з офсайду та видалив несправедливо Артуро Відаля.

Українським вболівальникам арбітр запам’ятався липовим пенальті у ворота Шахтаря у матчі проти Манчестер Сіті та незарахованим голом Марко Девіча у ворота Англії на домашньому Євро-2012.

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Джерело: Sport24