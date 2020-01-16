Слідство передало справу про вбивство дружини колишнього хокеїста СКА та збірної Росії Максима Соколова до Всеволожського міського суду Ленінградської області.

Слідство встановило, що 18-річний син хокеїста Максим Соколов-молодший завдав своїй матері 19 смертельних ножових ударів. Після чого він завдав щонайменше 15 ножових ударів своєму молодшому брату 15-річному Арсенію, який зумів вижити та покликати на допомогу.

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В ході слідства було встановлено, що старший син Соколова в той момент знаходився в неосудному стані і не усвідомлював, що робив, а ножові поранення, після яких він опинився у лікарні, він завдав собі сам.

Наразі Максим Соколов-молодший знаходиться у психіатричній клініці. Слідство наполягає на застосуванні щодо нього примусових заходів медичного характеру.

Нагадаємо, 13 червня дружина Максима Соколова-старшого Ірина була знайдена мертвою у власному будинку в селищі Нова Романівка Всеволожського району Ленінградської області.

Джерело: 47news