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Факти / Спорт

Сина хокеїста Соколова, який вбив власну матір, відправили на примусове лікування

Слідство передало справу про вбивство дружини колишнього хокеїста СКА та збірної Росії Максима Соколова до Всеволожського міського суду Ленінградської області.

Слідство встановило, що 18-річний син хокеїста Максим Соколов-молодший завдав своїй матері 19 смертельних ножових ударів. Після чого він завдав щонайменше 15 ножових ударів своєму молодшому брату 15-річному Арсенію, який зумів вижити та покликати на допомогу.

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В ході слідства було встановлено, що старший син Соколова в той момент знаходився в неосудному стані і не усвідомлював, що робив, а ножові поранення, після яких він опинився у лікарні, він завдав собі сам.

Наразі Максим Соколов-молодший знаходиться у психіатричній клініці. Слідство наполягає на застосуванні щодо нього примусових заходів медичного характеру.

Нагадаємо, 13 червня дружина Максима Соколова-старшого Ірина була знайдена мертвою у власному будинку в селищі Нова Романівка Всеволожського району Ленінградської області.

Джерело: 47news

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