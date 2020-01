Зраджував із коханкою на трибунах: оператори спіймали фаната на гарячому

У суботу в Еквадорі відбулася товариська гра місцевих команд Барселони та Дельфіна. Перед матчем оператори виловили на трибунах чоловіка та жінку, які обіймалися та цілувалися.

Щойно вболівальник побачив, що на них спрямована камера, він забрав свою руку з плеча дівчини та зробив незворушний вираз обличчя, уткнувшись у свій смартфон.

Відео миттєво стало вірусним у соціальних мережах та зібрало мільйони переглядів. Реакція чоловіка неабияк насмішила користувачів мережі.

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and doesn’t like getting attention especially when he’s being romantic pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR

— Kwaanek Sports. (@Kwaaneksports) January 19, 2020