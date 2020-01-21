Зраджував із коханкою на трибунах: оператори спіймали фаната на гарячому

У суботу в Еквадорі відбулася товариська гра місцевих команд Барселони та Дельфіна. Перед матчем оператори виловили на трибунах чоловіка та жінку, які обіймалися та цілувалися.

Щойно вболівальник побачив, що на них спрямована камера, він забрав свою руку з плеча дівчини та зробив незворушний вираз обличчя, уткнувшись у свій смартфон.

Відео миттєво стало вірусним у соціальних мережах та зібрало мільйони переглядів. Реакція чоловіка неабияк насмішила користувачів мережі.

— Цілуєш на футбольному матчі подружку, яка сидить біля тебе, і раптом розумієш, що шлюбу прийшов кінець, – іронізували користувачі.

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and doesn’t like getting attention especially when he’s being romantic pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR — Kwaanek Sports. (@Kwaaneksports) January 19, 2020

Більшість користувачів вирішили, що чоловік щось приховує і веде подвійну гру.

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Незабаром вболівальник на ім’я Дейві Андраде, який став фігурантом відео, розмістив у соцмережах пост, де просить вибачення у своєї коханої, якій зрадив.

— Я хочу проживати ці моменти поруч з тобою. Я прошу в тебе вибачення і хочу зробити це публічно. Можливо, так ти зможеш пробачити мене. Я хочу повернути тебе назад, – звернувся Андраде до коханої.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою була реакція коментатора баскетбольного матчу на гарячу фанатку без бюстгальтера.

Джерело: Deyvi Andrade Urgiles