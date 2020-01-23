Британське спортивне видання Bleacher Report покреативило і видало чергові круті колажі. Цього разу героїв культових серіалів одягнули футбольну форму.
Всього використали героїв десяти телесеріалів, таки як: Пуститися берега, Гострі картузи, Гра престолів, Відьмак, Дивні дива, Ти, Помаранчевий – хіт сезону, Атланта, Вартові та Паскуда.
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Колажі вийшли досить крутими, а в Instagram пост з ними зібрав понад 300 тис. вподобань.
Героїв популярних серіалів одягнули у футбольну форму / 10 фотографий
Раніше Bleacher Report оформив матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у стилі постерів блокбастерів. Всього було обрано п’ять топ-матчів, якими вболівальники матимуть змогу насолодитися у лютому-березні 2020 року.
Фото: Bleacher Report
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