Разом із Брайантом в авіакатастрофі загинула його дочка – ЗМІ

На борту вертольота, в результаті аварії якого загинув Кобі Брайант, була також його дочка Джіанна. 13-річна дівчинка також загинула.

Вони прямували на баскетбольне тренування до Лос-Анджелеса. Брайант працював зі шкільною командою Джіанни і готував із неї майбутню баскетболістку.

MAMBA SIGHTING! @KobeBryant breaking down the game with his daughter!#NETSonYES LIVE https://t.co/Uz2vJ7EWKX pic.twitter.com/dpO8V6sBRc

— YES Network (@YESNetwork) December 22, 2019