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Факти / Спорт

Разом із Брайантом в авіакатастрофі загинула його дочка – ЗМІ

На борту вертольота, в результаті аварії якого загинув Кобі Брайант, була також його дочка Джіанна. 13-річна дівчинка також загинула.

Вони прямували на баскетбольне тренування до Лос-Анджелеса. Брайант працював зі шкільною командою Джіанни і готував із неї майбутню баскетболістку.

Читайте: Відео з місця аварії вертольота з Кобі Брайантом

Багато людей у жалобі через загибель Брайанта і його дочки. Біля Стейплз-Центру вболівальники зібрали меморіал у пам’ять про легендарного баскетболіста.

Як повідомлялося, Кобі Брайант загинув в аварії вертольота у Каліфорнії в неділю, 26 січня.

Джерело: TMZ

Фото: Dreamstime

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