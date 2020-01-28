Пауло Коельо знищив чернетку книги, яку писав разом з Кобі Брайантом

Легенда НБА Кобі Брайант та бразильський письменник Пауло Коельо разом працювали над дитячою книгою, але через смерть спортсмена в авіакатастрофі письменник зізнався, що видалив чернетку книги.

Проект спільної книги Брайант та Коельо почали обговорювати ще у 2016 році, коли Кобі закінчив професійну кар’єру баскетболіста. До реалізації ідеї письменник та спортсмен приступили лише в 2019 році, але через смерть Кобі бразилець видалив чернетку твору.

— Я видалив чернетку, тому що немає жодного сенсу публікувати книгу без Кобі. Я б не зміг додати нічого, що стосується його або його сім’ї, – розповів Коельо.

Роман Алхімік Пауло Коельо була найулюбленішою книгою Кобі Брайанта.

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П’ятиразовий чемпіон НБА Кобі Брайант загинув в результаті падіння приватного вертольоту Sikorsky S-56. Разом з баскетболістом в катастрофі загинула його 13-річна донька Джіанна та ще вісім осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про гелікоптер Sikorsky S-76, на якому розбився Кобі Брайант.