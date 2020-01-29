Знайдено тіла всіх загиблих під час аварії вертольота з Кобі Брайантом

Тіла всіх дев’яти осіб, які загинули в результаті аварії вертольота легенди баскетболу Кобі Брайанта, були витягнуті з-під уламків.
Останки доставлені в центр судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса. Там слідчі оглядають тіла і ідентифікують особи загиблих.
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Нагадаємо, Кобі Брайант загинув в аварії вертольота в Каліфорнії в неділю, 26 січня.
Крім нього на борту вертольота перебувало ще 8 осіб, зокрема і його 13-річна дочка.
Причина аварії з’ясовується.
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