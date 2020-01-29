PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Знайдено тіла всіх загиблих під час аварії вертольота з Кобі Брайантом

Тіла всіх дев’яти осіб, які загинули в результаті аварії вертольота легенди баскетболу Кобі Брайанта, були витягнуті з-під уламків.

Останки доставлені в центр судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса. Там слідчі оглядають тіла і ідентифікують особи загиблих.

Читайте: Що відомо про вертоліт Sikorsky S-76, на якому розбився Кобі Брайант

Нагадаємо, Кобі Брайант загинув в аварії вертольота в Каліфорнії в неділю, 26 січня.

Крім нього на борту вертольота перебувало ще 8 осіб, зокрема і його 13-річна дочка.

Причина аварії з’ясовується.

Джерело: NYT

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка