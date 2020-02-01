Реал – Атлетіка – 1:0.

Стартові склади:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менді – Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско — Бензема.

Атлетіко: Облак — Врсалько, Савіч, Феліпе, Лоді – Корреа, Партей, Льоренте, Сауль — Вітоло, Мората.

Реал Мадрид приймав команду Атлетіко на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Гра завершилася перемогою Реала з рахунком 1:0.

Рахунок у матчі відкрили на 56 хвилині. Вінісіус відпасував на Ферлана Менді, то зробив ідеальний пас у штрафну на Бензема, який ударом в один дотик відправив м’яч у сітку.

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Завдяки перемозі над Атлетіко Реал закріпив своє лідерство у чемпіонаті Іспанії. В активі вершкових 49 очок. Матрацники мають 36 пунктів і посідають п’яте місце.

Нагадаємо, у 21-му турі каталонці на виїзді сенсаційно зазнали поразки від Валенсії. Кажани в рідних стінах не дозволили розписатися Мессі та компанії у сітці власних воріт і здобули перемогу з впевненим рахунком.