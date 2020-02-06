Форвард Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду відсвяткував своє 35-річчя.

Футболіст у соцмережах похизувався своїм тортом, який йому подарувала на день народження його дівчина Джорджина Родрігес. Торт зроблений у вигляді логотипу CR7. На знімку Роналду позує разом з коханою та старшим сином Криштіану-молодшим.

— Прийшов час відсвяткувати мій день народження. Спасибі коханій за цей дивовижний сюрприз, – підписав знімок Роналду.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Feb 5, 2020 at 2:36pm PST

А ось Джорджина на своїй сторінці в Instagram похизувалася ще одним презентом, який вручили її хлопцю. Португальцю подарували Mercedes-Benz G-Class, перев’язаний величезним червоним бантом.

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На відео, коли Роналду та Родрігес з’явилися на вулиці, гості радісно зустріли його і заспівали З днем народження португальською мовою.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Feb 5, 2020 at 1:18pm PST

Нагадаємо, Криштіану Роналду у день свого 35-річчя розповів, коли завершить кар’єру футболіста.

Фото: Cristiano Ronaldo